قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة حمود الصقيران، اليوم (الثلاثاء)، إن إدارة التعليم فتحت تحقيقاً في حادثة تعرض طالبة للاعتداء داخل مدرسة ابتدائية من قبل طالبتين أخريين، وذلك بعد تداول مقطع صوتي لوالدة الطالبة المعتدى عليها.
وأوضح أن اللجنة التي كلفت بالتحقيق في الواقعة زارت المدرسة التي جرت بها الحادثة، وأخذت إفادات كافة الأطراف المرتبطة بحادثة الاعتداء، لافتاً إلى أن اللجنة لم تتمكن من سماع أقوال الطالبة المعتدى عليها؛ بسبب تغيبها عن المدرسة.
وأشار الصقيران إلى أن لجنة التحقيق تواصلت مع ولي أمر الطالبة وأبلغته بضرورة حضور ابنته للمدرسة يوم غد (الأربعاء)؛ لسماع أقوالها وإفادتها بشأن الحادثة؛ حتى يستكمل ملف التحقيق.
وأضاف، بحسب “سبق”. أن لجنة التحقيق سترفع ـ بعد الانتهاء من سماع إفادات كافة الأطراف ـ تقريرها إلى الجهة المختصة في إدارة التعليم بالمحافظة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية وفق نتائج التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن المقطع الصوتي المتداول لوالدة الطالبة المعتدى عليها تضمن تأكيد والدة الطالبة على أنها سترفع دعوى قضائية وتطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بابنتها.
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