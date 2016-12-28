طالب أحد أعضاء مجلس الشورى الجهات المختصة بالسماح للمواطنين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية واستخدامها لإنتاج الكهرباء داخل منازلهم.
وأضاف ـ خلال جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم (الثلاثاء) ـ أن هذا الاقتراح سيسهم في تخفيض تكاليف الطاقة، وسيخفف أعباء فواتير الكهرباء.
كما اقترح عضو المجلس تركيب عدادات خاصة يعاد من خلالها بيع التيار الكهربائي المولد من الطاقة الشمسية من المنازل إلى شبكة التيار العامة.
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