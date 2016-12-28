أعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم (الثلاثاء)، عن إقرار برنامج يختص بنقل المعلمات من منسوبي الوزارة العاملات في المناطق النائية.
وأوضح العيسى، في حسابه على “تويتر”، أنه سعياً من وزارة التعليم لتخفيف معاناة المعلمات المغتربات، فقد تم إقرار برنامج نقل المعلمات العاملات في المناطق النائية، من خلال شركة “تطوير للنقل”.
وأضاف أن البرنامج يستهدف توفير وسائل نقل مناسبة وأكثر أمناً لحوالي 6 آلاف معلمة، على أن تعلن شركة “تطوير للنقل” الأسبوع القادم، تفاصيل أوسع عن البرنامج.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج