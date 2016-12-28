افتتح محافظ محافظة الخرج الاستاذ شبيلي بن مجدوع ال مجدوع صباح اليوم الثلاثاء فرع البنك الأهلي الجديد في طريق الملك عبدالعزيز “بجوار مستشفى القوات المسلحه”, بحضور اللواء الدكتور نامي بن فوزان الجعيد مدير مستشفيات القوات المسلحه بالخرج والاستاذ جفران الشمري المدير الاقليمي للمنطقة الوسطى وسعادة الاستاذ وضاح الفريح مدير منطقة جنوب الرياض بالبنك الاهلي وعدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة حيث قص محافظ الخرج الشريط ايذاناُ بافتتاح الفرع فيما اطلاع على الفرع والخدمات التي تقدم للعميل والقسم المخصص لخدمة موظفي مستشفى القوات المسلحة.
بعد ذلك القى مدير فرع البنك الاهلي بمستشفى القوات المسلحه الاستاذ طراد الحارثي كلمة رحب فيها بمحافظ الخرج الاستاذ شبيلي بن مجدوع ال مجدوع والضيوف لتشريفهم حفل افتتاح الفرع وأشار إلى أن افتتاح المزيد من الفروع جاء على ضوء التوسع الكبير والمستمر في أعمال البنك ونمو الطلب على خدمات الأفراد بالبنك الأمر الذي يقتضي توفير المزيد من منافذ الخدمة لعملاء الخرج.
وأضاف إلى أن عدد فروع البنك بالمحافظة يصل إلى 4 فروع و 2 مكاتب للسيدات لتقدبم الخدمات لعملاء البنك جميع الخدمات المصرفية المتطورة التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع شروط وأحكام العمل المصرفي الإسلامي والمعتمدة من قبل الهيئة الشرعية في البنك.
كما القى المدير الاقليمي للمنطقة الوسطى الاستاذ جفران الشمري كلمة رحب فيها بالحضور وبين الاهتمام الكبير الذي يوليه “الأهلي” لمحافظة الخرج على أن تواكب خدماته المقدمة لعملائه في جميع النُظم المصرفية والفنية كما عبَّر عن أمله في أن يُسهم افتتاح الفرع الجديد في تنمية علاقات البنك بعملائه وتقديم أفضل مستوى خدمة ممكن إليهم سواء أكانوا أفراداً أو شركات.
وأضاف أن تدشين الفرع الجديد هو جزء من برنامج البنك للتوسع في نشر قنوات التوزيع المختلفة في كافة مناطق ومدن المملكة. ويأتي افتتاح الفرع في ظل إستراتيجية البنك لافتتاح المزيد من الفروع التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية، التي تضم مجموعة متكاملة من المنتجات التمويلية والاستثمارية التي طورها البنك بهدف تلبية احتياجات عملائه والمتعاملين في السوق المصرفي.
يشار إلى أن البنك الأهلي انتهج في التصميمات الهندسية لفروعه الجديدة توجها فريداً ومختلفاً وذلك من خلال تصميمها بنمط حديث يحاكي التطور الكبير الحاصل في عالم الصناعة البنكية والخدمات المصرفية ويُعزِّز التوجه الكبير الذي ينتهجه البنك نحو تطوير العلاقة مع مختلف شرائح عملائه من خلال بيئة بنكية ترقى إلى أعلى درجات الفخامة والحداثة.
يُذكر أن الفرع الجديد يتكون من ثلاث أقسام رئيسية تشمل قسم استقبال العملاء وهو مُهيَّأ بالخدمات الإلكترونية المتكاملة حيث يستطيع العميل التعامل مع الأجهزة في الإيداع والسحب وتسديد الفواتير والتعامل مع الخدمات الهاتفية أو خدمات الأهلي عبر الإنترنت ، أمَّا القسم الآخر فقد تم تخصيصه لخدمة الموظفين في المستشفى العسكري وقد جُهِّز بكل ما تحتاجه هذه الشريحة من خدمات ومنتجات استثمارية. أما القسم الثالث فهو خاص بخدمة العملاء الأفراد حيث جُهَّز بأحدث وسائل العرض والخدمة الأمر الذي يعطي الفروع في شكلها الجديد مرونة كبيرة للتعامل مع الشرائح المختلفة من العملاء بكل سهولة ويسر.
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