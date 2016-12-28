احتضن مجمع الحديثي مول فعالية اجتماعية رائعة ، وهي “رسالة صامتة تحكي معاناة المستضعفين بسوريا” نفذها (شباب الخرج التطوعي) بإشراف نادي الحي بثانوية البخاري ، وبرعاية رسمية من المعهد التقني للألبان والتغذية ، بحضور كافة الجهات الإعلامية المتنوعة .
بدأت الرسالة والتي شارك بها قرابة 30 مشارك برسم اللوحة التي عكست المستوى العالي من التخطيط لهذه الرسالة ، وكذلك الاستعدادات والبروفات لهذا العرض ، وعرضت أكثر من 15 لوحة معبرة صورت : نقص الطعام ، وقلة المياه وتلوثها ، وشدة البرد وقلة الألبسة والبطانيات ، وقلة الدواء وعدم وصول المساعدات بسهولة ، وتفسي الأمراض بلا علاج ، وكثرة الموتى ، والعديد من الصور الجميلة .
وحول الفكرة والاستعدادات تحدث الأستاذ تركي الهديب المشرف العام على الفريق مبديا أن الفريق تعود على طرح هذه الرسائل بعد نجاحه بأكثر من مناسبة ، وهذا يؤهله لتنفيذ أي فكرة وبأي عنوان بيسر وسهولة ، كما أن اللقطات التي تم اختيارها لايصال الرسائل اختيرت بعناية بعيدا عن أبعاد سياسية او خلافه .
وعن الدعم لهذه الافكار وتبنيها تحدث الاستاذ سلطان القيسي مدير العلاقات العامة بالمعهد التقني اللالبان أنهم على أتم الاستعداد لأي فكرة تخدم شباب الوطن وتسير ضمن مسيرة الخير والنماء التي خطتها قيادتنا الرشيدة .
أما الاستاذ عبدالعزيز بن فهد الشاهين مشرف النشاط الطلابي بتعليم الخرج والذي كان حاضرا فقد أبدى اعجابه بالشباب الذين اوصلوا الرسالة للعدد الكبير الحاضر بأقصر السبل ، وذكر أننا جئنا من أجل الشباب ونتمية مواهبهم الكبيرة المتنوعة .
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