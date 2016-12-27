عُقد لقاء الآلية الفنية للمعادلات عبر برنامج لقاء الكتروني ابتداءً من يوم الأحد 1438/3/26 هـ وحتى اليوم الثلاثاء 1438/3/28 هـ وذلك في قاعة الوزارة في مبنى الشؤون التعليمية . بحضور رئيسة قسم الإختبارات والقبول ا. جميلة عبدالعزيز المهنا ، ومشرفة قسم الإختبارات والقبول بالدلم ا. صيته دبيان السبيعي ، وقد استهدف اللقاء (منسوبات وقيادات الاختبارات بمناطق المملكة) .
كان الهدف من هذا اللقاء التعريف بالدليل الجديد لمعادلة الشهادات والوثائق الصادرة من خارج المملكة ، وتضمنت محاور الورشة على النحو التالي : يوم الأحد 1438/3/26 هـ أبرز المستجدات على دليل المعادلات الطبعة الثانية تنفيذ ا. علي العنزي . الأنظمة التعليمية الداخلية والسلالم الدراسية في جميع الدول (1) تنفيذ ا. عبد الله القحطاني. وكانت أبرز المحاور يوم الإثنين : 27/ 3/ 1438 هـ الدول العربية (2) تنفيذ ا. حمد البدراني ، الدول الإسلامية والأجنبية (1) تنفيذ ا. علي العنزي ، الدول الإسلامية والأجنبية (2) تنفيذ ا. علي العنزي .
اختتم اللقاء يوم الثلاثاء 1438/3/28 هـ بالمحاور التالية : الدول الإسلامية والأجنبية (3) تنفيذ ا. علي العنزي.
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