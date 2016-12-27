استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجموعاً من المواطنين.
وفي بداية اللقاء، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعدد من الأمراء.
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