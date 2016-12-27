أعلن مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنا، اليوم (الثلاثاء)، عن إحباط الجمرك لمحاولة تهريب كمية كبيرة من مادة “التنباك” مخبأة داخل حمولة إحدى الشاحنات.
وأوضح أن الشاحنة كانت في طريقها للعبور إلى دولة مجاورة عبر أراضي المملكة (ترانزيت)، وعثر داخلها على أكثر من 25 ألف كيس من مادة التنباك مخفية داخل بطانيات.
وأضاف مدير الجمرك أن عملية التهريب كانت تهدف للتهرب من الرسوم الجمركية، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المهرب والشاحنة.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج