نفى أحمد الجيراني كبير وعميد أسرة قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بالقطيف المختطف محمد الجيراني، أن يكون للأسرة أي تواصل مع الخاطفين، متهماً جهات خارجية بالوقوف وراء جريمة اختطاف قريبه.
وقال الجيراني وفقاً لـ”سبق”، إن الأسرة تؤكد ثقتها في الجهات الأمنية في التعامل مع القضية، وإن عصابة تُدار من الخارج تقف وراء اختطاف قريبه، إلا أن أسرته متفائلة بعودته سالماً، مؤكداً أن الشائعات التي تُطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أرهقت الأسرة.
وكانت مجموعة ملثمة اختطفت القاضي الجيراني من أمام منزله بجزيرة تاروت بمحافظة القطيف واقتادته إلى جهة مجهولة، في 14 ربيع الأول الجاري، فيما لا تزال الجهات الأمنية تلاحق المختطفين للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
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