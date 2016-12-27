صادرت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، خلال حملة على أسواق ومنافذ بيع ألعاب الأطفال، أكثر من أربعة آلاف لعبة مخالفة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن فرقها الرقابية في عدة مناطق من المملكة، قامت بزيارة 3490 منفذ بيع، نتج عنها ضبط 185 مخالفة، ومصادرة 4293 لعبة أطفال.
وأضافت أن المخالفات تنوعت بين عدم وجود تعليمات وإرشادات السلامة باللغة العربية على الألعاب، وعدم وجود إشارات تحذيرية على الألعاب للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، ووجود ألعاب تصدر أشعة ليزر وصواعق كهربائية وبها أقلام تحتوي على سكاكين حادة.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفة وذلك بالاتصال بمركز البلاغات على رقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.
وفق “أخبار 24”.
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