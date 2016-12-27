أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكماً ابتدائياً بالسجن 20 عاماً على مواطن، لمشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية، فضلاً عن قيامه باختطاف شخص وفعل الفاحشة به.
ووجهت المحكمة للمُدان اتهامات أخرى، منها إدانته بالارتباط بعددٍ من المشبوهين بينهم مطلوب أمني، وقيامه بسرقة سلاح رشاش من أحد الأشخاص، واستخدامه في إطلاق النار في مناسبات عدة.
كما أدين المتهم بحيازة صورة أحد المطلوبين أمنياً ممن قضوا في مواجهة من رجال الأمن، وحيازته مقاطع فيديو تحث على التجمعات والقتال، وتأييده لمنظمة إرهابية، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه سابقاً بالبعد عن مواطن الشبهات. وفق “أخبار 24”.
وقررت المحكمة تعزير المتهم بالسجن 20 عاماً، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
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