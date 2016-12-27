أكدت شركة المعلومات الائتمانية “سمة” رفضها، أن تكون أداة ضغط على العميل المتعامل مع إحدى المنشآت المشتركة بيانات عملائها مع “سمة”.
وأوضح مدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة علاء المشهدي، خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض صباح أمس الإثنين، أن “سمة” لا تثق بالمعلومات المالية المقدمة لها من الشركات عن عملائها بشكل مجرد، إنما وفق معايير تقييمية دقيقة.
وأبان أن الرفع بالعميل المتأخر عن السداد، يتم التعامل معه على أنه عميل متأخر في السداد، ويستمر هذا الوضع لمدة 180 يوماً، وفي اليوم الـ181 يتحول العميل إلى خانة “المتعثر”، ومعها تبقى ملاحظة التعثر مدونة لمدة خمس سنوات.
وأشار إلى أن الأفراد في حال شعروا بتظلم من إحدى الشركات التي تعاملت مع تقييمهم الائتماني بشكل مسيء أو مجحف، فيمكن لهم تقديم شكوى لشركة “سمة” مباشرة، وفي حال لم يكن هناك رد واضح، فيتم إلغاء التعثر أو المتأخرات مباشرةً، مع إنذار الشركة بفك التعامل معها من قبل “سمة”. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، أكد المشهدي أن “سمة” لا تتدخل في اتخاذ أي قرار يتعلق بعمليات القروض وغيرها، موضحاً أن مهمتها تقتصر فقط على تقديم المعلومات الائتمانية إلى البنوك والمؤسسات، وليست مخولة في منح القرض من عدمه.
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