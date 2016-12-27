أكدت المديرية العامة للجوازات أن الحد الأقصى لتسلم جواز السفر بعد إصداره أو تجديده إلكترونياً، عبر خدمة “أبشر”، هو 90 يوماً.
وحذر مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد، من إلغاء الجواز إذا انقضت تلك المدة دون تسلمه.
ودعا السعد جميع المواطنين الذين قاموا بإصدار أو تجديد جوازاتهم، إلى سرعة مراجعة الإدارات التي حددوها لتسلمها، قبل إلغائها، بعد انقضاء المدة المحددة، ما يترتب عليه عدم استرداد الرسوم.
ونوَّه إلى أنه عند رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز سفره، فإن عليه إعادة طلب الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها؛ نظراً لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم تسلمه خلال المدة المحددة. وفق “أخبار 24”.
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