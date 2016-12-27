نفذت مدرسة ابن خزيمة الابتدائية بالتعاون مع مركز صحي السعودية يوم الأحد 26-3-1438هـ برنامج ( اجعل شتاءك دافئا ) والذي يهدف إلى التوعية عن أمراض الشتاء ومنها ” مرض الانفلونزا الموسمية ” والوقاية منها ، وذلك من خلال النشاط الطلابي مع المرشد الصحي بالمدرسة الأستاذ جابر المباركي و بلقاء مع الطبيب اسماعيل البيومي ،من مركز صحي السعودية ويرافقه الممرض الصحي ،تحدث فيه الطبيب أمام الطلاب عن أمراض الشتاء وبخاصة مرض وكيف يقي الانسان نفسه منهاوتناول بعض الإجراءات الوقائية للحد من الانفلونزا وعدم الاقتراب من المصابوشرب السوائل للمريض ،تلا ذلك تطعيم المعلمين و ٢٠٠ طالب بجرعة ضد الانفلونزا .
في نهاية البرنامج قدمت إدارة المدرسة شكرها لمركز صحي السعودية على حسن تعاونهم ممثلاً بمدير المركز الأستاذ فهد المطيري وطاقم الاطباء منهم الطبيب فؤاد والطبيب : اسماعيل وكافة الممرضين والموظفين .
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