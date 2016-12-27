نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) اللقاء الشتوي لمنسوبيها ،واستمر لثلاثة أيام، وذلك بمخيم بلدية الدلم في محافظة الخرج، حضر المخيم مديري الإدارات والأقسام ومنسوبي فروع إنسان، وشارك فيه نحو 70 موظفا، حيث استمتع المشاركون بالأجواء الشتوية الخلابة، وتخلل الملتقى العديد من الفقرات والفعاليات الترفيهية، اشتملت على جلسات السمر ، وتبادل الأحاديث والقصص الشيقة عن تاريخ محافظة الخرج، وتجول المشاركون سيرا على الأقدام حول النفود المحيطة بالمخيم، وقاموا بالمرور على عين الخرج واطلعوا على المورد المائي للمزارع سابقا، وكذلك زيارة إلى قصر الملك عبد العزيزـ التاريخي.
كما استضاف الشيخ صالح العسكر (الراعي الرسمي للمناسبة)المشاركين في مخيمه بمنتزه وثيلان، ليقضوا أوقاتاً ممتعة، تضمنت عدد من الفقرات الثقافية والمسلية، كإلقاء الشعر والإنشاد والقصص الطريفة.
كما شهدت فعاليات المخيم زيارة إلى محمية الوعول بالحوطة، ويأتي تنظيم الملتقى الشتوي ضمن برامجالاتصال الداخلي بالجمعية ، بما ينعكس على أدائهم الوظيفي في خدمة أسر وأبناء إنسان.
وتسعى الجمعية من خلال برامج الاتصال الداخلي إلى تنمية الروابط والعلاقات الحسنة بين منسوبيها، وتعزيزاً لقيم التواصل والاهتمام بالجوانب المعنوية للموظفين والعاملين، وتهيئة البيئة الجاذبة للعمل، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء وزيادة الإنتاجية. ويحفز مبدأ التعاون المثمر والبناء،لما فيه خدمة مستفيدي الجمعية ، وحظي الملتقى برعاية إعلامية من الخرج اليوم .
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