يسر رئيس وأعضاء مجلس لجنة التنمية الاجتماعية باليمامة دعوة أهالي الخرج واليمامة لحضور الندوة الثرية في جوانب تتعلق بتاريخ وآثار محافظة الخرج التي توغل في التاريخ تحت عنوان (اليمامة والخرج) لكل من :
أ.د. عبدالعزيز بن سعود الغزي و أ.د. عبدالله بن سعد آل سعال الخالدي.
محاور الندوة :-
- آثار وتاريخ الخرج .
- الجغرافية الحضارية .
- المصادر التراثية .
كما يصاحب الندوة تدشين ديوانية اليمامة بالمركز وذلك بعد مغرب يوم الجمعة ٠٨/٠٣/١٤٣٨ه
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج