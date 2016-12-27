يعلن مجلس ادارة نادي الشرق برئاسة الأستاذ علي بن سليمان الدريهم عن قبول استقالة نائب الرئيس الأستاذ فهد بن عبدالله الدميخي و ذلك لظروفه التي منعته من إكمال مهامه العملية بالنادي حيث وافق مجلس ادارة نادي الشرق في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 22-3 -١٤٣8هـ على الطلب المقدم من الأستاذ فهد بن عبدالله الدميخي بقبول استقالته من منصب نائب الرئيس نظراً لظروفه العملية التي يمر بها في الوقت الراهن
كما يتقدم مجلس الادارة بوافر الشكر والتقدير للأستاذ على المجهود الدؤوب الذي قدمه خلال الفترة الماضية .
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج