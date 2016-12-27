قالت مصادر مصرفية إن مؤسسة النقد ستعمل على إتلاف الفئات السابقة للعملة بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، حيث تبلغ نحو 174.1 مليار ريال.
وأشارت إلى أن عملية الإتلاف ستتم بطرق إلكترونية حديثة، بحيث يصعب الاستفادة منها مجدداً.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الوطن” أن المؤسسة ستواصل طرح ما لديها من مخزون العملة القديمة لتلبية احتياجات السوق من النقد، جنباً إلى جنب مع الفئات الجديدة للإصدار السادس، حيث لا يمكن إتلاف العملة القديمة مرة واحدة، نظراً لحجم المبلغ المتداول خارج المصارف.
وأكدت أن الإصدار الجديد سيتم توزيعه على البنوك خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، لافتة إلى أن العملات الجديدة التي يتم تداولها حالياً هي عن طريق فروع مؤسسة النقد فقط.
وكانت مؤسسة النقد قد طرحت الإصدار السادس الجديد للعملة للتداول أمس (الإثنين)، حيث بث ناشطون صوراً لهم بعد حصولهم عليها.
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