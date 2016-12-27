ذكرت مصادر نقلاً عن عدد من الخبراء الفرق بين المرافقين والتابعين، مشددةً على أن الجهات ذات العلاقة ستعرض تلك التفاصيل.
وذكر الخبراء وفقا لـ”الوطن” أن المرافقين للعمالة الوافدة هم مَن تجاوزت أعمارهم 18 سنة ولا يزالون على الكفالة، سواءٌ كانوا الأم أو الأخ أو الابن، فيما التابعون هم الزوجة والأبناء دون سن الـ 18 سنة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد أعلن يوم الخميس الماضي أن الحكومة ستفرض رسوماً بسيطة يدفعها المقيمون على مرافقيهم بحدود 100 ريال شهرياً على كل مرافق في 2017، ترتفع إلى 200 ريال في 2018، ثم 300 ريال في 2019، و400 ريال في 2020.
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