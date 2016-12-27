وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية، لتسعة مواطنين ومقيمين، لتبرع كل واحدٍ منهم بالدم 50 مرة.
والحاصلون على ميدالية الاستحقاق هم: الملازم أول فهد سعد الشهري، ورئيس رقباء علي عبدالله الصبيحي، والرقيب أول فني إبراهيم محمد دغريري، والرقيب طلال عبدالهادي الثبيتي، والرقيب أول عبدالله عبدالكريم بن عيبان.
كما تضمنت الأسماء المواطنين، حسين أحمد يسلم، ومحمد عمر الزغيبي، وسالم علي الزهراني، وسمير حسين النمودلي، إضافة إلى المقيم سامي علي عبدالحميد (مصري الجنسية).
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