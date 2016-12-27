دعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الشعبية، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإغاثة الشعب السوري.
وطالبت في بيان لها اليوم الثلاثاء، المسلمين، بتذكر الشعب السوري، الذي فرَّقته السياسات الظالمة، وشرَّدته القوى الجائرة، وتشرذم في كل صقع.
وقالت الهيئة: “هم إخوان لنا في الدين يعيشون أياماً قاسية، ويذوقون مرارات متنوعة، حتى عجزوا أن يصلوا إلى قوتهم بأيدهم، وكم فيهم من أطفال يتضوَّرون جوعاً، وأباء وأمهات يتقطعون حسرات”.
ووجَّه خادم الحرمين الشريفين أمس الإثنين بتنفيذ حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري، بدءاً من اليوم، كما وجَّه بتخصيص مبلغ 100 مليون ريال لهذه الحملة، معلناً تبرعه بمبلغ قدره 20 مليون ريال، وولي العهد بـ10 ملايين ريال، ولي ولي العهد بـ8 ملايين. وفق “أخبار 24”.
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