أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء عن حملة تصحيح، لمركبات “شيفروليه / ترافيس” وعددها 630 مركبة، و”جمس / أكاديا” وعددها 338 مركبة، وذلك بعد اكتشاف خطأ في قيمة اقتصاد الوقود الفعلية عن تلك المبينة في بطاقة كفاءة الطاقة.
وأوضحت الوزارة أنه بناءً على الخطأ المذكور، فإن ملاك المركبات من نوع شيفروليه / ترافيس موديل 2016، المشتراة خلال الفترة من 17/9/2015 إلى 11/5/2016م، يحق لهم استرداد قسيمة استهلاك وقود من الوكيل، بما يعادل 3340 لتر وقود سنوياً.
وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه يحق لمن اشتروا سيارات جمس / أكاديا موديل 2016، خلال الفترة من 17/9/2015 إلى 11/5/2016م، استرداد قسيمة استهلاك وقود من الوكيل بما يعادل قيمة 3340 لتر وقود سنوياً.
وفق “أخبار 24”.
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