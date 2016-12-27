أكد فيصل الشبرمي، وكيل أعمال نجم نادي النصر إبراهيم غالب، أنّ الإصابة التي تعرّض لها غالب, وخروجه في مباراة الديربي أمام الهلال بسيطة وهي عبارة عن شد عضلي بسيط ,ومباركاً الفوز الأصفر على غريمه الزعيم وتأهله لنهائي كأس ولي العهد لملاقاة الفائز من لقاء الأهلي والاتحاد .
وكتب الشبرمي، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “لكل من يسأل عن إبراهيم غالب أحب أطمنهم بسيطة عبارة عن شد عضلي بسيط وطبيعي جدًا، وألف مبروك لجميع الجماهير النصراوية الوفية”.
هذا و حقق نادي النصر فوزا مستحقا على نادي الهلال بهدفين نظيفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد، ليصل العالمي إلى المباراة النهائية في انتظار الطرف الآخر الذي سيتحدد غدا في مباراة الاتحاد أمام الأهلي. وفق “جول كوم”.
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