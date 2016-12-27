جدد رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي ثقته بالمدرب الكرواتي زوران ماميتش، بعد وصول الفريق إلى نهائي كأس ولي العهد بفوزه على الهلال في نصف النهائي 2- صفر، وقال في تصريحات فضائية: “زوران باقٍ ولن نفكر في إقالته ونحن وصلنا نهائي ولي العهد، وننافس على الدوري، وضعنا الثقة في زوران وللأسف الأصوات ظهرت منذ بداية الموسم، وكان حديثها عن زوران، ولدينا لاعبون نثق فيهم قدموا مباراة كبيرة وسيطرة تامة على المباراة، لدينا أفضل لاعبين شباب مثل النجعي والدوسري كانوا من نجوم المباراة، ولدينا أيضاً غيابات مؤثرة مثل عوض خميس وحسين عبدالغني والجبرين”.
وزاد: “الهلال فريق منافس وليس بالسهل، والأهم هو العبور الى نهائي بطولة قوية، والنصر أقوى من الهلال في آخر خمسة مواسم، ومن زمان ما فزنا على الهلال بقيادة حكم سعودي، نبارك لجماهيرنا وبإذن الله المقبل أفضل، وأطمئن الجماهير النصراوية عن إصابة إبراهيم غالب، وإصابته شد وليست في نفس مكان القدم، التي حصل لها رباط صليبي”. وفق “الرياض”.
وعن غياب قائد الفريق حسين عبدالغني: “حسين لاعب محترف ولابد يرجع للتدريبات وبالتأكيد القرار الفني للمدرب زوران، في كل الأمور الفنية بالنسبة لمشاركته من عدمها، واللاعبون الأجانب لن يتم تغييرهم، وسوف نجتمع بالمدرب حول هذا الامر ونحدد”. وختم رئيس النصر: “ليس هناك خوف على النصر من قضايا الفيفا وسنحدد من نرشح لانتخابات رئاسة اتحاد القدم بعد مقابلة المرشحين”.
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