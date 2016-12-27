احتفى عضو شرف نادي الاتحاد خالد سعيد العمودي ونجله «سلطان» برباعي العميد عدنان فلاتة، وفهد المولد، وفهد الأنصاري، ومحمود كهربا، ومدير الكرة السابق ناصر المحمادي، والإعلامي جمال عارف، ومسؤول العلاقات العامة بنادي الاتحاد خالد باريان، ووكيل اللاعبين نايف جمبي، ودارت نقاشات اتحادية ساخنة بين الحضور قبل خوض الفريق الاتحادي للقاء الديربي الليلة أمام الأهلي ضمن دور نصف النهائي من مسابقة كأس ولي العهد، وتركزت على قدرة العميد على إقصاء الأهلي وتحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية لكأس ولي العهد، والسعي لحصد البطولة الغالية،
واتفق الجميع أن مباريات الكؤوس لا تخضع للمقاييس الفنية والغلبة لمن ينجح في التسجيل وتحقيق الانتصار والتأهل لنهائي الكأس.
من جانبه، شكر لاعبو الاتحاد عدنان فلاتة، وفهد المولد، وفهد الأنصاري، ومحمود كهربا عضو الشرف خالد سعيد العمودي، ونجله «سلطان» على وجبة العشاء وكرم الضيافة التي وجدوها، مؤكدين أنها غير مستغربة من أحد رجالات العميد المخلصين، وتمنوا أن يحققوا الفوز على الأهلي الليلة في المباراة الحاسمة والتأهل لنهائي كأس ولي العهد، وإسعاد جميع الاتحاديين بإذن الله. وفق “عكاظ”.
من جهته، قدم عضو شرف العميد خالد سعيد العمودي، شكره للاعبي الاتحاد، والحضور على تلبية مأدبة العشاء، مبينا أن الهدف الالتقاء بالجميع قبل كل شيء، موضحا أنه لمس التفاؤل لدى نجوم الاتحاد بتحقيق الفوز على الأهلي والوصول إلى نهائي كأس ولي العهد، مبديا ثقته في لاعبي الاتحاد، بإسعاد محبي العميد.
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