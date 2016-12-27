منح السويسري غروس مدرب الأهلي، لاعبه عبد الفتاح عسيري مهام خاصة في مباراة اليوم أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس ولي العهد منها مساندة مهاجم الفريق عمر السومة وإيجاد المساحات أمام مرمى الخصم.
وكان غروس أكد في المؤتمر الصحافي الذي عقده عصر أمس أن الاتحاد يتميز بالكرات المرتدة «وهو ما عملنا عليه خلال الفترة الماضية لتحقيق الانتصار والوصول إلى المباراة النهائية».
وأضاف: تابعت الاتحاد في المباريات الأخيرة، ووجدت أن لاعبي وسطه يتميزون بالاستحواذ وهو فريق هجومي ولاعبوه يملكون عقلية هجومية ويجب أن يكون لدينا ذكاء في الاستحواذ وكما سجل الاتحاد 36 هدفا نجد أنه دخل مرماه عدد كبير من الأهداف.
وأشار غروس أنه «لا يوجد سبب رئيسي لتغيير طريقتنا ويمكن أن يكون لدينا تغيير في التكتيك، والاستفادة من الكرات الثابتة».
وعن تأثير الغيابات في صفوفه، قال: في المباريات السابقة رغم الغيابات فإن هناك تحسنا في الأداء واللاعبين البدلاء يستمتعون باللعب وقدموا مستويات متميزة مثل مشاركة الحارس أحمد الرحيلي والمدافع محمد أمان كبدلاء عن المسيليم ومعتز هوساوي. وحول قناعته باللاعب فيتفا، قال: فيتفا لاعب موهوب وتنقصه خطوة في اللمسة الأخير وأحيانا نحتاج أن تكون الفعالية والأداء الجماعي بشكل أفضل وأنا كمدرب يجب أن يكون لدي الصبر. وفق “الشرق الأوسط”.
وعن عمله على مفاجأة الاتحاد اليوم، قال: لن يكون هناك مفاجأة بل ستشاهدون فريقا يملك الروح. من جانبه أكد المدافع محمد أمان أن فريقه جاهز تماما للمباراة، وقال: مباريات الديربي من المباريات الممتعة وسندخل اللقاء بحثا عن تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.
وعن عدم ثبات خط دفاع الأهلي، قال: كثرة الإصابات تسببت في قلة الانسجام بيننا كلاعبين ولكن من مباراة لأخرى تشاهدون أداء أفضل، مضيفا أن دفاع فريقه سيكون في الموعد خلال مباراة الليلة أمام الاتحاد.
من جهة ثانية استقبل الأمير خالد بن عبد الله رمز النادي الأهلي، المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم سلمان المالك وفريق عمله في منزله، حيث اطلع على برنامجه الانتخابي وخططه التطويرية التي يرغب في تنفيذها عند توليه سدة إدارة الاتحاد خلال السنوات القادمة.
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