تختتم اليوم الثلاثاء مواجهات نصف نهائي كأس ولي العهد، عندما يتواجه الاتحاد والأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث سيتحدد الطرف الآخر من نهائي الكأس، بعدما خطف النصر بطاقة النهائي الأولى من ديربي الرياض.
تحسم الليلة ثاني أطراف نهائي كأس ولي العهد المرتقب، وذلك حين يصطدم الاتحاد بالأهلي عند السابعة وخمسين دقيقة مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في مواجهة يقودها طاقم تحكيم سعودي برئاسة الدولي محمد الهويش.
الطرف الأول العميد، يدخل هذه الموقعة الحاسمة والتي لا تقبل القسمة على اثنين وهو في أسوأ ظروفه النفسية، بعد القرار الصادم والنافذ من أعلى سلطة رياضية بحسم ثلاث نقاط، الأمر الذي زحزحه من المركز الأول إلى المركز الثالث، أما من الناحية الفنية فالفريق يعيش في فترة مميزة مع قائده التشيلي باندو.
الاتحاد وصل لهذه المباراة بعد أن تجاوز على التوالي الجيل، ثم القادسية في الدور الذي يليه، وأخيرا الباطن في دور الثمانية.
الطرف الآخر من قمة الغربية .. الأهلي، الذي يعد أحد المنتفعين من قرار الفيفا باحتلاله وصافة الترتيب في دوري جميل، إضافة لحالته الفنية الجيدة التي يعيشها مع قائده السويسري جروس، بالرغم من تراجع مستويات لاعبيه في الفترة الأخيرة. وفق “أخبار 24”.
الراقي وصل لهذا الدور بعد أن تأهل مباشرة إلى دور الستة عشر، باعتباره وصيف النسخة الماضية، واستطاع أن يتجاوز الفيصلي أولا ، ثم هجر.
مواجهة حامية بين الاتحاد والأهلي، ومباراة تعد آخر العقبات نحو الوصول للكأس الغالية .. كأس ولي العهد، فمن ينجح في اقتلاع بطاقة النهائي؟.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج