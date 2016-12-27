كشفت مصادر خاصة أن ادارة نادي الشباب فتحت باب المزاد على المدة المتبقية لعقد الحارس الدولي محمد العويس وابلغته رسمياً بأنها لن تستطيع تلبية مطالبة ورغبتها في استثمار المدة المتبقية من عقده.يذكر أن العويس سيدخل الفترة الحرة في شهر يناير القادم ويحق له التوقيع مع أي ناد دون الرجوع لناديه ومن الممكن أن يوقع الحارس مع ناديه الجديد ويستمر الى نهاية عقدة في حال رفض ناديه الجديد السعر الذي تريده ادارة الشباب ليكون انتقاله حر ا مع نهاية الموسم .
من جهة أخرى ، طالب المحترف الجزائري جمال الدين بالعمري تسليمه مستحقاته المتأخرة او فسخ عقده للانتقال لناد آخر خاصة بعد بروزه في الفترة الماضية وأنضمامة لتشكيلة المنتخب الجزائري الجديدة. وفق “النادي”.
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