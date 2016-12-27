ذكرت مصادر صحفية أن تقارير طبية صادرة من الوحدة الصحية المدرسية في حي الروابي بجدة أثبتت إصابة طالبتين من الابتدائية 54 بمرض الجرب أتي هذا متضاربا مع ما أعلنته صحة جدة أمس (الإثنين) من أن الطالبات اللاتي تم الكشف عليهن لسن مصابات بالجرب، ويعانين من حساسية جلدية بسيطة.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” أكدت «الصحة» أنها راجعت تقارير طبية لـ12 طالبة يشتبه بإصابتهن بالمرض، واتضح أن 10 منهن يعانين من حساسية جلدية فقط، كما تمت معاينة 290 طالبة (علماً بأن المدرسة تضم 623 طالبة)، إضافة لفحص جميع المعلمات والعاملات في المدرسة ليتم التأكيد على سلامتهن من «الجرب».
وقال مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للصحة العامة الدكتور خالد باواكد إنها أوفدت فريقا من الطب الوقائي مكونا من طبيبتين وطاقم تمريض إلى المدرسة لفحص الوضع الصحي للطالبات، لافتا إلى حصول الفريق على معلومات التواصل مع أولياء أمور الطالبتين الأخيرتين لزيارتهما في منزليهما والتأكد من حالتهما الصحية.
لكن تعليم جدة أكد أن هناك سبع طالبات مصابات بالجرب، وقال المتحدث باسم التعليم حمود الصقيران أنه قد تم منع جميع الحالات المؤكد إصابتها بالجرب من الدخول للمدرسة لمدة أسبوعين وحتى يتم التأكد طبيا من شفائها تماما، وذلك تجنبا لانتقال العدوى من خلال اللمس.
وبين أنه يتم الفحص الدوري الذي تقوم به إدارة الصحة المدرسية للكشف على طالبات المدرسة والتأكد من سلامتهن، إذ لم يتم تسجيل إصابات جديدة غير التي تم التعامل معها.
واستبعد الصقيران الحاجة لإخلاء مبنى المدرسة أو القيام بعملية تعقيم لها، وذلك لأن الإصابة بالمرض (الجرب) تأتي عن طريق الاحتكاك المباشر بين المصاب به والطرف الآخر عند ملامسة الجلد المصاب من خلال طفيليات مجهرية لا تُرى بالعين المجردة.
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