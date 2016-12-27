أكد الدكتور محمد بن دليم القحطاني أن هناك مؤشرات تشير لانخفاض الأسعار، حيث إن الوضع الاقتصادي متجه نحو مبدأ الانكشاف المحاسبي، وهذا من شأنه أن يجعل الصورة واضحة أمام الجميع من مواطنين ومسؤولين، في معرفة آلية الصرف، ومعرفة مكامن القوة ومكامن الضعف ومراكز التعديدات بالنسبة للوضع الاقتصادي، وسيؤدي هذا الوضوح في إعلان تفاصيل الميزانية لانخفاض الأسعار لتتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وحدد القحطاني 4 عناصر يمكن لها أن تنمي ميزانية الدولة وتوقف الهدر المالي وتغطي العجز في الميزانية، معتبرا أن ما يتم فرضه من رسوم وضرائب جزء من منظومة الإصلاح. مشيرا إلى أن كفاءة الأداء، وزيادة الإنتاجية، وضبط الهدر المالي، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله الصلبة والمرنة تعزز جميعها عناصر أساسية لدعم ميزانية الدولة ووقف الهدر وفقا لصحيفة “الوطن” .
وأعتبر القحطاني بأن ميزانية الدولة لا تقوم على مبدأ التعزيز حيث أن الميزانية يفترض ان تكون كما هي فحتى لو انخفضت الميزانية لا ينبغي ان تعتمد على ما يتم فرضه من رسوم وضرائب وقيود على بعض القطاعات الرئيسية كالوقود والكهرباء ولكنها تعتمد على التعزيزات لخدمة خطط رؤية 2030 الاصلاحية وليس تعزيز الانخفاض او العجز.
وأبان القحطاني أن النمط الاستهلاكي هو ما يبدد ميزانية الدولة ويبدد قدرات المواطن، حيث إن أكبر فاتورة استيراد في الشرق الأوسط تذهب لصالح المملكة بنسبة 60%، وهذا القدر الكبير من الاستيراد بسبب النمط الاستهلاكي السيئ، والذي لا بد من تغييره من خلال قرار سياسي يساعد المواطنين على تبني كل ما من شأنه أن يعزز النمط الاستهلاكي المعقول والمتزن، حيث إن القرارت يجب أن تكون مدروسة ومتدرجة، حتى يتهيأ المواطن للتغير ويكيف نفسه على النمط الجديد.
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