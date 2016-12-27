خضع المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، سلمان المالك للاستجواب من لجنة الانتخابات العامة للاتحاد السعودي، أمس، على خلفية الشكوى التي تقدم بها المرشح الآخر للرئاسة عادل عزت، على اعتبار أن المالك قام باستضافة 5 أعضاء من الجمعية العمومية في أحد فنادق الرياض، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه لتدشين حملته الانتخابية.
ووفقا لصحيفة “الوطن” حضر الأعضاء الخمسة أولا إلى مقر الاتحاد، وخضعوا لاستجواب اللجنة التي يترأسها خالد بانصر، حول صحة الشكوى المقدمة من عزت، فيما حضر المالك بعد الظهر إلى مقر الانتخابات وغادر بعد استجوابه.
وكان المالك والمرشحون الثلاثه الآخرون لمنصب الرئيس: عادل عزت، وخالد المعمر، ونجيب أبوعظمة، أنهوا تدشين حملاتهم في مدن: الرياض والمدينة المنورة وجدة والأحساء، إضافة إلى قيامهم بكثير من الجولات على عدد من المناطق والجلوس مع أعضاء الجمعية.
وتدخل انتخابات المجلس مرحلة الحسم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
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