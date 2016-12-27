قالت صحيفة محلية أن لاعب الهلال سلمان الفرج، مهدد بتطبيق عقوبة الإيقاف 4 مباريات بحقه وتغريمه 20 ألف ريال؛ بسبب تقرير حكم مباراة فريقه أمام النصر أمس (الإثنين) الذي ذكر فيه أنه تلفظ عليه.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة “الرياض”، أن الحكم تركي الخضير دوّن في تقريره تعرض الفرج له لفظياً ورفع تقريره إلى لجنة الحكام؛ حيث من المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط قراراً بإيقافه وتغريمه بعد الاطلاع على التقرير، وذلك على غرار زميله في الفريق كارلوس إدواردو الذي تعرض للعقوبة ذاتها بعد مباراة الهلال والباطن.
يذكر أن مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس ولي العهد انتهت بفوز النصر بهدفين نظيفين، وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً، وقام حكم المباراة بطرد سلمان الفرج بعد إطلاقه صافرة النهاية.
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