تنظم إدارة العلاقات العامة والإعلام حملة تبرع بالدم ، بالتعاون مع وحدات العلاقات العامة بكليات البنات تحت عنوان (من أجل أبطالنا) وبشراكة مُجتمعية مع كلاً من: ( مستشفى الملك خالد بالخرج ، مستشفى حوطة بني تميم العام ، مستشفى الأفلاج العام ، المستشفى العام بوادي الدواسر) وذلك في الفترة من 26/3 – 30/3
وتأتي هذه الحملة في إطار تأصيل العمل التطوعي وإيمانًا منها بالدور الكبير الذي يقوم به جنودنا المرابطون على حدود مملكتنا الغالية شمالاً وجنوبًا، ورداً لجميل وطن بذل وأعطى، كما أنها تأتي ضمن خطة الإدارة الرامية إلى تحقيق رؤية وأهداف الجامعة بما يتماشى مع رؤية 2030 وقد حظيت بمتابعة وتوجيه وإشراف من المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام د. عيسى خلف الدوسري ، وحرصًا من إدارة العلاقات على تعزيز الإنتماء الوطني.
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