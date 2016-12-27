أقامت ثانوية الملك عبدالله بمحافظة الخرج دورة تدريبية تطبيقية بعنوان ( التصنيع التجميعي ) للمدرب الأستاذ /محمد بن مسفر الخثعمي ،حيث تطرق فيها المدرب إلى الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري.
وهي عبارة عن الطباعة الثلاثية الأبعاد, أو بإسم آخر التصنيع التجميعي, و التي هي تكنولوجية حديثة نسبيا و ذلك ليس لأنها إختراع جديد و حسب, بل لأنها غير معروفة لدى عامة الناس و خصوصا في عاملنا العربي بالرغم من الثورة التي سوف تحدثها قريبا.
ومن هذا المنطلق أقامت ثانوية الملك عبدالله هذه الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الطلاب على اتقانها والتعامل معها..
وفي ختام الدورة قدم قائد المدرسة الأستاذ سعد بن محمد السبيعي شكره وتقديره الجزيل للمدرب الأستاذ محمد الخثعمي على هذه الجهود المبذولة خلال هذه الدورة الممتدة إلى خمسة أيام.
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