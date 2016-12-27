دعا الأمين العام للإتحاد العالمي للكشاف المسلم سعادة الدكتور زهير بن حسين غنيم بأن الكشافة تربي وتعلم وتدرب وتخرج للمجتمع جيلاً مسلماً ومؤمناً بالله عز وجل لهذا علينا جميعاً أن نهتم بأداء الشرائع الدينية المطلوبة منا كمسلمين .
فنحن وأنتم كقادة قدوة للكشاف الصغير , لذا لا بد أن يكون اهتمامنا باداء الصلوات الخمسة في وقتها لنجعل ابنائنا الكشافين يهتمون بأدائها مثلنا , و أيضاً التعامل الراقي مع الغير سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين تجعل ابناؤك يقلدوك في كل الأحيان باهتمامك بالنظافة وترك المكان احسن مما كان تجعل ابناؤك يقلدوك , لذا تاكد أنك القدوه لهم في كل الأعمال التي تقوم به أثناء جلوسك معهم .
ومن الممارسات السيئة عند بعض القادة التدخين أمام الكشافين لذا أرجوك أن لا تدخن أمامهم فالمثل يقول إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا فأنتم القدوه الحسنة لهم , وأبنائنا أمانة بين أيديكم أحسنوا تربيتهم علموهم الأخلاق الراقية في التعامل ليس بالحديث فقط ولكن بالفعل إخواني القادة عند مشاركتكم في الأنشطة الكشفية العالمية من المخيمات أو المؤتمرات يجب أن تمثل القائد المسلم بحق لأن كل تصرفاتك محسوبة عليك لن يقول القائد فلان عمل بل يقولوا انظروا لذاك المسلم , نحتاج أن نكون قدوه للغير في كل تصرفاتنا الحسنة .
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