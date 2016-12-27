شارك رواد كشافة الأحساء مساء أول أمس أبناؤهم شباب الأحساء فعاليات الأسبوع الثقافي الشبابي والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة – إدارة الهيئات الشبابية – النشاط الثقافي بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في الأحساء في قصر إبراهيم الأثري بحي الكوت بالهفوف. يتقدمهم مفوض مفوضية رواد كشافة الأحساء الرائد الكشفي عبدالعزيز بن إبراهيم الخميس والعديد من الرواد وهم : خالد الهتلان ، و خالد بوطيبان ، و سعد المسلم ، و مبارك الحرير ، و صلاح الجيبان ، و إبراهيم العريفان ، و عبدالله العفاري ، و صالح الظفر ، و عبدالرحمن الشهيب ، و شارع الدوسري ، و خالد المطر ، وعادل الشامي .
هذا وقد عبر العديد من الشباب المشاركين والزائرين لفعاليات الأسبوع الثقافي الشبابي عن سعادتهم وسرورهم بزيارة رواد ألكشافه في الأحساء لهم ومشاركتهم في هذه الفعاليات ، معتبرين بأن هذه الزيارة تعد حافزاُ كبيراً لهم لمواصلة مشاركاتهم في مثل هذه الفعاليات الثقافية والعلمية التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة.
في حين بين رواد كشافة الأحساء المشاركين في هذه الزيارة بأن زيارتهم ومشاركتهم لأبنائهم الشباب في هذه الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة في الأحساء تأتي من ضمن خطة المفوضية لهذا العام ، وتأكيداً للشراكة والتعاون بين مفوضية رواد كشافة الأحساء وبين مكتب الهيئة العامة للرياضة لتفعيل الأنشطة والبرامج المجتمعية.
مشيرين بأن فعاليات الأسبوع الثقافي الشبابي والذي يقام في قصر إبراهيم الأثري بحي الكوت بالهفوف فعاليات مميزة و مبتكرة يقدمها الشباب للشباب وللمجتمع بأسلوب إبداعي وطريقة عرض جميلة ، و مما ساهم في تميز فعاليات هذا الأسبوع الثقافية هو تعاون جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالشباب في تنفيذ فعالياته .. فشكراً لكم يا شباب الأحساء على هذا التعاون والتميز.
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