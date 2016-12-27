رصد تقرير تلفزيوني طريقة تصدي فريق من وحدات المظليين السعوديين والقوات الخاصة، لمتسللين حوثيين، مستعينين في ذلك بأساليب قتالية متوثبة ومتيقظة وسط الحدود الشائكة والتضاريس الوعرة.
وأظهر التقرير الذي بثته “العربية”، طريقة تخفي تشكيل عسكري من وحدات المظليين والقوات الخاصة، وهو يسير مخترقا الظلام الدامس بين مبان مهجورة وسط أرض يغطيها الشجر وتملأها القوارض، ليصل إلى التهديد المحتمل.
وبدا التشكيل العسكري، عبر تقنية التصوير الليلي، وهو يقترب من عناصر ميليشيا الحوثي التي حاولت التسلل عبر الحدود، حيث قاموا بإطلاق النار عليهم وسط الظلام لردعهم ومنعهم.
وفق “أخبار 24”.
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