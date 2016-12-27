هاجم رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد خسارة فريقه أمام النصر في نصف نهائي كأس ولي العهد أمس (الإثنين) وفشله في التأهل للنهائي، مشيراً إلى أن حكم المباراة تركي الخضير كان مستفزاً وصدرت منه ألفاظ خارجة تجاه اللاعبين.
وقال “بن سعد” في تصريح لبرنامج “أكشن يا دوري” موجهاً حديثه للجنة الحكام: “وأنت رايح يا كثر الفضايح”، في إشارة إلى الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل، والتي كان أبرزها إلغاء ركلة جزاء للنصر بعد احتسابها.
وأوضح أن الحكم تركي الخضير كان مستفزاً وتاريخه يشهد على ذلك، وأنه دون مستوى المباريات الكبيرة، وأن اللاعبين اشتكوا منه ومن أسلوبه، لافتاً إلى أنه سمعه يتلفظ على اللاعبين بألفاظ يترفع عن ذكرها. وفق “أخبار 24”.
واعترف رئيس الهلال أن لاعبي فريقه لم يكونوا في مستواهم المعهود، ولم يقدم الفريق شيئاً يستحق من خلاله الفوز بالمباراة، مضيفاً أن اللاعبين غاب عنهم التركيز ولو قدموا نصف مستواهم لما خرجوا من المباراة منهزمين.
يذكر أن مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس ولي العهد، انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين أحرزهما محمد السهلاوي من ركلة جزاء ومارين توماسوف، ليتأهل النصر للمباراة النهائية ويواجه الفائز من مباراة الأهلي والاتحاد التي تقام اليوم (الثلاثاء).
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