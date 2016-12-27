أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارًا مبكرًا، يفيد بانخفاض الحرارة على مناطق عدة بالمملكة، بدءًا من يوم غد الثلاثاء (27 ديسمبر 2016) وحتى الخميس المقبل.
وقالت الأرصاد -في إنذارها- إن الحرارة ستنخفض على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية، يصاحبها رياح مثيرة للغبار بدءًا من شمال المملكة.
وكانت الأرصاد قد توقعت -في تقريرها الذي صدر صباح اليوم الإثنين (26 ديسمبر 2016)- سماءً غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار على الأجزاء الشمالية الشرقية، مع توقعات بانخفاض الحرارة على عدة مناطق، وتكوّن الضباب شرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.
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