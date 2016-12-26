قام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمدينة المنورة اليوم (الاثنين) بوقف تعدي مواطن على موقع حصن كعب الأثري.
وأوضح فرع الهيئة أنه قام باستدعاء المتسبب في هذه الحادثة للتحقيق معه، لافتاً إلى أن المادة 72 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني تجرم هذا العمل بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يشار إلى أن هذه الحادثة هي الثانية خلال أسبوعين، بعد تجاوز مواطن على موقع أثري بمهد الذهب وتحويله معطنا لإبله حسبما ذكرت صحيفة “الرياض”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج