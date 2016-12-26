كشفت شرطة الرياض اليوم (الاثنين) ملابسات وفاة وافدة أثيوبية في الـ17 من عمرها، بعد العثور عليها ملقاة في أرض فضاء بحي منفوحة وهي مصابة بعدة كدمات ورضوض، والقبض على المتورطين في القضية.
وقالت الشرطة في بيان لها إنها تلقت بلاغاً بوجود امرأة مجهولة ساقطة بأرض فضاء بحي منفوحة، مصابة بكدمات في الظهر والرأس ونزيف بالدماغ، وجرى إسعافها على الفور، إلا أنه تعذر سماع أقوالها لسوء حالتها الصحية، حيث توفيت في وقت لاحق.
وأوضحت أن التحريات كشفت عن هوية الفتاة، وهي وافدة أثيوبية في الـ17 من عمرها، وبتكثيف البحث تم الكشف عن مشتبهَين من الجنسية الصومالية، حيث جرى ضبطهما، وأفادا بأن الفتاة أصيبت أثناء قدومها من بلدها عن طريق التهريب في حادث عرضي، وقد تم إرسالها للرياض من قبل قريبها المقيم في محافظة وادي الدواسر لعلاجها، إلا أن حالتها الصحية ساءت وقررا التخلص منها خوفاً من وفاتها. وفق “أخبار 24”.
وبينت أنه تم إيقاف المتهمين في مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
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