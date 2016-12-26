استقبل الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية الدكتور خالد البياري مساء اليوم (الاثنين)، الطالب سعد البقمي، وكرمه بعدما علم برسالته الطريفة لوالدته التي يطلب فيها جهاز آيفون 6، ويعدها بأن يتغير للأحسن .
وكان لقاء البياري بالطالب “سعد” وعمه في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مشيرًا إلى أن الأمر جاء عفويا، حيث وصلته الرسالة عبر “واتساب”، وأعجبته وعود سعد وبره بوالدته، فنشرها، للبحث عنه وتكريمه على ذلك لأنه يستحق.
وأظهر مقطع فيديو البياري يقرأ رسالة سعد – وهو طالب بالصف الثاني المتوسط بمحافظة الطائف، وتوفي والده قبل أشهر قليلة – وخاصة عندما قال “وما أستخدمه إلا إذا ذاكرت وخلصت”، موصيًا إياه بتنفيذ ما وعد.
كانت رسالة سعد الطريفة لوالدته، انتشرت على وسائل التواصل يناشدها فيها شراء جوال “آيفون 6” مستعمل له، واعدًا إياها بالتغير في سلوكياته والالتزام بالصلاة والمذاكرة، وقد وافقت الأم على طلبه بالتوقيع. وفق “أخبار 24”.
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