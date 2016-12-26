أصدر الديوان الملكي اليوم (الاثنين) بيانا كشف فيه عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتنفيذ حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري، بدءا من يوم غد الثلاثاء.
وجاء البيان ليؤكد أنه نظرا لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة، وخاصة المهاجرين من حلب، فقد أمر خادم الحرمين بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 28 / 3 / 1438هـ، لإغاثة الشعب السوري الشقيق.
وأوضح البيان أن خادم الحرمين وجه بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة، على أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم، مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً.
وكشف عن تدشين الملك سلمان للحملة بتبرع قدره 20 مليون ريال، فيما تبرع ولي العهد الأمير محمد بن نايف بمبلغ 10 ملايين ريال، وتبرع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ8 ملايين ريال.
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