صالح بن عبدالله النعيم

سلمان بن أحمد العيد

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“العمل والتنمية”: كل مصادر دخل رب الأسرة ستحتسب في “حساب المواطن”.. ورواتب الزوجة والأبناء لها “معادلة خاصة”