أوضح مستشار وزير العمل والمشرف العام على التنمية الاجتماعية، المهندس ماجد العصيمي، آلية احتساب الدخل في برنامج “حساب المواطن”، مفصلا بين ما سيتم احتسابه وما سيخضع لمعادلة خاصة.
وأوضح العصيمي، في مداخلة مع “الإخبارية”، أن كل مصادر دخل رب الأسرة سيتم احتسابها ضمن برنامج “حساب المواطن”، كمصدر الدخل الرئيسي، ويشمل ذلك كافة الأعمال التجارية.
وبيّن أن رواتب الزوجة والأبناء سيكون لها معادلة خاصة عادلة، حيث ستعلن في وقتها بالتزامن مع إطلاق البرنامج رسميا، مؤكدا أنه لن يتم الربط مع البنوك لمعرفة الدخل الشهري، وإنما سيتم الاعتماد على المعلومات التي يزودها المواطن للبرنامج.
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