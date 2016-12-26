للبيع فيلا ومعها شقتين مسروقة ، بحي الحمراء ، شمالية شرقية ، واجهات حجر ، ومشب خارجي بخدماته ، الدور العلوي باركيه راكب .
للتفاصيل أكثر والتواصل :
شركة نيشان المجد العقارية – الخرج – شارع الستين -بجوار بنك ساب – فوق بيتزا هاوس :
0505592725
0115444490
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فرصة استثمارية : فيلا ومعها شقتين مسروقة بحمراء #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725
فرصة استثمارية : فيلا ومعها شقتين مسروقة بحمراء #الخرج – نيشان المجد العقارية / 0505592725
التسويق العقاري :
للبيع فيلا ومعها شقتين مسروقة ، بحي الحمراء ، شمالية شرقية ، واجهات حجر ، ومشب خارجي بخدماته ، الدور العلوي باركيه راكب .
للبيع فيلا ومعها شقتين مسروقة ، بحي الحمراء ، شمالية شرقية ، واجهات حجر ، ومشب خارجي بخدماته ، الدور العلوي باركيه راكب .
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