رعى قائد قوات الطوارئ الفريق خالد الحربي اليوم (الاثنين)، حفل تخريج دورات من مركز تدريب قوات الطوارئ بالرياض.
وأظهر أفراد قوات الطوارئ خلال الحفل مهارات فردية وجماعية، عكست مستوى التدريب المتميز الذي يتلقونه، استعدادًا للمهام التي يكلفون بها في عملهم.
وتضمنت فقرات العرض الذي قدمه الجنود، فقرة خاصة بفك أجزاء سلاح آلي، وإعادة تركيبه، بمهارة عالية، أتقنها الجنود كإحدى المهارات الواجبة، ضمن مهام التدريب.
https://www.youtube.com/watch?v=1k3FM-7uNKg
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