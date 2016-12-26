كشفت مصدر مطلع أن أمانة منطقة المدينة المنورة عينت 33 عاملًا من العمال غير السعوديين على الفئة (أ) بند الأجور (مراقب)، التي يفترض ألا يشغلها إلا السعودي؛ لأن رواتبها لا تقل عن 3 آلاف ريال.
وأكد المصدر أنه تم تعيين العمال الباكستانيين بوكالة الخدمات بأمانة المدينة المنورة لتولي مهام التصوير والإرسال بالرقابة الميدانية، موضحا أن هذا التعيين ينطوي تحته عدة مخالفات نظامية وتجاوزات إدارية؛ من أبرزها مخالفة التوجيه السامي الذي يشدد لعموم الأجهزة الحكومية التي لديها بنود شاغرة للتوظيف على وضع أسس ومعايير لشغل وظائفها يتم الاختيار على أساسها بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين المتقدمين فضلًا عن عدم الإعلان في مواقعها الإلكترونية أو الصحف لتوافر مبدأ العلانية والشفافية.
ولفت المصدر إلى أن التعيينات خالفت الأوامر السامية التي تنص على أن يكون شغل الوظائف المشمولة بلائحة العاملين على بند الأجور، وفقًا للمسميات والمؤهلات التي تشترط فيها. والـ33 عاملًا باكستانيًّا -طبقًا لما هو مدون في سجل إقامتهم- جميعهم بمسمى (عامل تنظيف مبانٍ)”، مشددًا على أن العمال باشروا مهام عملهم قبل 4 أشهر مضت بالرقابة الميدانية على أعمال مشروع نظافة المدينة الذي تنفذه إحدى الشركات بصورة مخالفة للأنظمة؛ ما دفع مستخدمي مواقع وسائل التواصل الاجتماعي إلى تدشين هاشتاق يحمل اسم “توظيف أجانب في أمانة المدينة”.
ووفقا لموقع ”عاجل” فإن المتحدث باسم أمانة المدينة المنورة سلامة اللهيبي، تجاهل الاتصالات الواردة من الصحيفة، ولا يزال المجال مفتوحا أمام الأمانة للرد، في الوقت التذي تحتفظ فيه الصحيفة بوثائق وخطابات تعيين العمال والمباشرة.
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