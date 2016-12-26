ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الاثنين شركات التأمين بتقديم خصومات على تأمين المركبات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات.
وحسبما جاء في تعليمات مؤسسة النقد الموجهة لشركات التأمين، سيكون الخصم بحسب عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، حيث يصل إلى 15 % لمن لديه سجل سنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات، لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات.
كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً للولاء للشركة، بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، في حال تجديد المؤمن له وثيقته لدى شركة التأمين ذاتها فور انتهائها. وفق “أخبار 24”.
وألزمت المؤسسة الشركات بالشروع فوراً في استيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات، وبحد أقصى تاريخ 4 / 7 / 1438هـ الموافق 1 / 4 / 2017م.
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