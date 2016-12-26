كشفت مصادر، أن نادي الاتحاد مهدد بالهبوط للدرجة الأولى بأمر الـ”فيفا”، وذلك بسبب تورطه في 14 قضية أمام الـ”فيفا” ومحكمة “الكاس”، تتعلق بمطالبات مالية للاعبين ومدربين لم تعالجها الإدارات السابقة بطريقة صحيحة.
وأضافت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن أمانة اتحاد الكرة أرسلت خطاب إنذار الـ”فيفا” المتعلق بقضية اللاعب مانسو إلى نادي الاتحاد منذ 24/6/2016، في حين لم تتسلمه إدارة النادي، واتضح فيما بعد أن الإيميل الذي أرسل عبره الخطاب باسم شخص كان يعمل في النادي، ما تتطلب من إدارة نادي الاتحاد الحالية لتغييره بإيميل النادي المعتمد.
وتشير المعلومات الواردة، أن رئيس مجلس الإدارة الحالي حاتم باعشن قدم بعض الأسماء المتورطة في إخفاء بعض الحقائق والمعلومات، في وقت تصب فيه جماهير النادي جام غضبها على الإدارات السابقة للنادي، مطالبة باعشن بكشف أسماء كل من وقفوا وراء إخفاء المستندات.
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