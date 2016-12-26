أكد مصدر مسؤول في نادي الشباب، أن حارس الفريق الكروي الأول بالنادي محمد العويس عازم على الرحيل من نادي الشباب، بل إنه أغلق جميع الأبواب أمام مسؤولي النادي لفتح مفاوضات أو محادثات مع النادي لتجديد عقده.
وأشار المصدر بأن لديهم معلومات بأنه اتفق مع إدارة نادي الهلال على الانتقال إلى صفوفه، وينتظر أن يعلن ذلك بعد دخوله في الفترة الحرة بعد أسابيع قليلة، وقد ينتظر حتى انتهاء عقده نهاية الموسم، وإذا ما رغب في شراء المدة المتبقية من عقده فسيرى النادي وقتها كيف الاتفاق على ذلك.
وبحسب مصادر متعددة في أروقة أندية الأهلي والهلال والشباب؛ فإن العويس قد كان اتفق مبدئيا مع الأهلي للانتقال إلى صفوفه بدءا من الصيف المقبل، حيث تلقى عرضا بـ8 ملايين ریال في الموسم الواحد، لكن الهلال دخل في السباق بقوة للفوز باللاعب ونجح في إقناعه إلى درجة كبيرة، وأن شرفي كبير في نادي الشباب يريد بيع عقد العويس للهلال؛ كون الأخير فاوضه بشكل رسمي فيما لم يفعل ذلك النادي الأهلي الذي فاوض حارس مرمى الفريق بشكل سري.
وأضاف المصدر، أن النادي حاول مرارا وتكرارا بقاء العويس، إلا أن اللاعب لديه رغبة في الانتقال نهائيا من صفوف النادي، مؤكدا بأن الشباب لديه حراس بارعون، مثل الحارس وليد عبد الله الذي يعتبر هو الحارس الأساسي للفريق، حيث حرص النادي على بقائه والتجديد له لسنوات مقبلة.
وبحسب مصادر هلالية، فإن الصفقة تتم بشكل سري عبر وسيط هلالي ومدعومة من أعضاء شرف شباب تحتفظ «الشرق الأوسط» بأسمائهم. وحسب المصادر المؤكدة، فإن العويس ووكيل إعماله جلبا شيكا مصدقا بتسعه ملايين خارج العقد ليكون ضمانة بصدق الرغبة الهلالية قبل التوقيع النهائي فيما بعد، ولكنهم رضوا بثمانية ملايين على أن يتم التوقيع الرسمي بالسقف الأعلى لرواتب اللاعبين المحترفين السعوديين، والمقرر 4.2 مليون ریال سنوًيا، وبعقد يمتد لخمس سنوات.
وأشارت المصادر بأن السيناريو الذي ترغب الإدارة الهلالية في السير عليه هو أولاً ضمان توقيع الحارس العويس لها أولا بعد دخوله الأشهر الستة من عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم الدخول في مفاوضات مع إدارة نادي الشباب لشراء الشهور الستة الأخيرة؛ لضمان تسجيله في الفترة الشتوية التي ستدخل في 4 من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الهلال ستقدم خلال الصفقة بعد موافقة إدارة الشباب على التنازل عن الشهور الستة الأخيرة من عقد اللاعب خالد كعبي ليتسنى للشبابيين تسجيله في فترة الانتقالات المقبلة بدلا من الانتظار إلى بداية الموسم المقبل بعد نهاية عقده، إضافة إلى التنازل عن اللاعب عبد العزيز الدوسري مجانا بإعارته مع تقديم ضمان بتسديد 60 في المائة من راتبه السنوي حتى نهاية عقده في 16 مارس (آذار) 2019.
من جانب آخر، كشف الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال، بأن احتمالية غياب اللاعب نواف العابد كبيرة اليوم أمام فريق النصر في نصف نهائي مسابقة كأس ولي العهد، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس بالنادي للحديث عن مباراة الديربي اليوم: سنحاول أن نعوض غياب البرازيلي إدوارد الذي بات مؤكدا، وأي ًضا سنحاول أن نعوض غياب نواف العابد المحتمل اليوم، ورغم النقص المحتمل أثبتنا سابقا أن لدينا مجموعة من اللاعبين تتكيف مع كل الظروف، وأكبر دليل مباراة الباطن التي لعبناها بعشرة لاعبين؛ فالهلال اكتسب شخصيته بصفته فريقا بطلا، وهذا هو الهلال، ومن يشاهد مباراتنا الأخيرة أمام النصر بكل عدل سيلاحظ أننا كنا نستحق الفوز، ولكن الحقيقة أن مواجهة النصر اليوم ستختلف عن المباراة السابقة، لا من حيث طبيعة المسابقة ولا ظروف الفريقين، كما أن المباريات تختلف، ولا يمكن أن تكون نسخة مكررة، وسنحاول استغلال كل فرص الفوز للتأهل للنهائي، والنصر فريق جيد ومحترم، واستطاع أن يسير في المباراة الماضية بالطريقة التي أرادها.
وعن تصريحات مدرب النصر عن الهلال في هذه المباراة ورده عليها، قال: لا أنتظر مفاجأة من زوران أو غيره؛ فجميع الأندية كتاب مفتوح بالنسبة لنا، ونعلم إمكاناتهم جدا، كما هم أيضا يعلمون إمكاناتنا جيدا.
وحول ابتعاد اللاعب محمد الشلهوب، ومتى عودته للمباريات من جديد، قال: محمد الشلهوب سيدخل معسكرنا الإعدادي للمباراة وننتظر منه بصفته لاعب خبرة الكثير.
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